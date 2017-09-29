محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل وزارة التربية: إعلان نتائج الشهادة الأساسية الأسبوع المقبل





أكد وكيل وزارة التربية والتعليم إبراهيم شرف أنه سيتم الإعلان عن نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية للعام الدراسي 2016- 2017م الأسبوع القادم.



وقال الوكيل شرف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "سيتم الإعلان عن نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية خلال الأسبوع القادم فور استيفاء النتائج المتأخرة من المحافظات " .. مؤكدا أنه تم الانتهاء من عمليات رصد وتقدير ومراجعة الدرجات وأن العمل في مراحله الأخيرة للإدخال الآلي للدرجات.



وأهاب بمكاتب التربية والتعليم المتأخرة سرعة تسليم النتائج لإعلانها في الوقت المحدد بما يمكن الطلاب من استمرار دراستهم من بداية العام الدراسي .. منوها بجهود كافة العاملين في لجان الرصد والتقدير والمراجعة بالمحافظات لإنجاز مهامهم في الوقت المناسب .



سبأ [29/سبتمبر/2017] صنعاء – سبأ:سبأ