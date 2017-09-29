عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً







رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً، فيما شدد مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة سماح ميانمار بدخول لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في الانتهاكات.



وقال المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، جويل ميلمان في تصريحات للصحافيين في جنيف "تأكد مقتل 23 شخصاً وهناك 40 مفقودون ويرجح أنهم غرقوا" .



واضاف المتحدث ان "الحصيلة الإجمالية يرجّح أن تبلغ 60 قتيلاً"، بعدما تحدثت حصيلة سابقة إلى مقتل 19 شخصاً.



وقال ميلمان إن "الناجين قالوا إنهم بقوا في البحر طوال الليل بدون أي طعام"، فيما تحدث ناجون عن أن المركب كان يقل حوالي 80 شخصاً بينهم 50 طفلاً بعدما فروا من ولاية راخين الواقعة في شمال ماينمار والتي تشهد حملة للجيش .



وأضاف ميلمان أن "خليج البنغال كان يعتبر منطقة خطرة منذ سنوات" .. مشدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الروهينغا الذين يفرون من ماينمار بحراً.



على نفس الصعيد شدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار له اليوم الجمعة على ضرورة أن تسمح ميانمار بدخول لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق بشأن مزاعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن في البلاد.



وشدد المجلس في قراره على "الحاجة لمنحه الدخول الكامل وغير المقيّد أو المراقب لكل المناطق والمحاور".



وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن "قلقه البالغ بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسوء معاملة في ميانمار لاسيما في ولاية راخين".



ورفض مبعوث ميانمار في المجلس مجدداً تفويض البعثة التي جرى تشكيلها رداً على العملية الأمنية التي جرت العام الماضي في راخين، قبل الهجرة الجماعية الحالية لمسلمي أقلية الروهينغا من ميانمار.

سبأ [29/سبتمبر/2017] جنيف – سبأ :سبأ