ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:57:52م
استشهاد وإصابة 16 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على مشروع مياه بصعدة
استشهد خمسة مواطنين وأصيب 11 آخرين اليوم بغارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مشروع مياه بمديرية سحار بمحافظة صعدة.
منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً
رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً..
استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار  
سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع  ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة
تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
نبيل شعث : السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني جاهل بالجغرافيا
إستقبال مشرف للمنتخب الوطني لناشئي كرة القدم بإب
ضبط 150 صاروخ كاتيوشا تابعة لمرتزقة العدوان بمديرية أرحب
كسر زحف واستهداف تجمعات للمرتزقة في تعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
منظمة الهجرة الدولية : حصيلة غرقى مركب الروهينغا بسواحل بنغلاديش قد تصل إلى 60 قتيلاً
[29/سبتمبر/2017] جنيف – سبأ :



رجحت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة أن تبلغ حصيلة غرق المركب الذي كان يقل لاجئين من اقلية الروهينغا قبالة سواحل بنغلادش امس الخميس 60 قتيلاً، فيما شدد مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة سماح ميانمار بدخول لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق في الانتهاكات.

وقال المتحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، جويل ميلمان في تصريحات للصحافيين في جنيف "تأكد مقتل 23 شخصاً وهناك 40 مفقودون ويرجح أنهم غرقوا" .

واضاف المتحدث ان "الحصيلة الإجمالية يرجّح أن تبلغ 60 قتيلاً"، بعدما تحدثت حصيلة سابقة إلى مقتل 19 شخصاً.

وقال ميلمان إن "الناجين قالوا إنهم بقوا في البحر طوال الليل بدون أي طعام"، فيما تحدث ناجون عن أن المركب كان يقل حوالي 80 شخصاً بينهم 50 طفلاً بعدما فروا من ولاية راخين الواقعة في شمال ماينمار والتي تشهد حملة للجيش .

وأضاف ميلمان أن "خليج البنغال كان يعتبر منطقة خطرة منذ سنوات" .. مشدداً على المخاطر التي يواجهها المهاجرون الروهينغا الذين يفرون من ماينمار بحراً.

على نفس الصعيد شدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار له اليوم الجمعة على ضرورة أن تسمح ميانمار بدخول لجنة تقصي حقائق أممية للتحقيق بشأن مزاعم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن في البلاد.

وشدد المجلس في قراره على "الحاجة لمنحه الدخول الكامل وغير المقيّد أو المراقب لكل المناطق والمحاور".

وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن "قلقه البالغ بشأن التقارير الأخيرة التي تفيد بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وسوء معاملة في ميانمار لاسيما في ولاية راخين".

ورفض مبعوث ميانمار في المجلس مجدداً تفويض البعثة التي جرى تشكيلها رداً على العملية الأمنية التي جرت العام الماضي في راخين، قبل الهجرة الجماعية الحالية لمسلمي أقلية الروهينغا من ميانمار.

سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
نبيل شعث : السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني جاهل بالجغرافيا
مقتل ثمانية جنود صوماليين في هجوم على قاعدة للجيش في بلدة بريري
غرق 15 شخصا جراء انقلاب قارب يقل لاجئين روهينجا في خليج البنغال
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة إعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية المحتلة
مقتل 19 شخصا في تدافع قرب محطة للسكك الحديدية في بومباي
روسيا: إستراتيجية الولايات المتحدة في محاربة (داعش) غير مجدية على الإطلاق
موافقة أممية على فريق خبراء جديد لبوروندي لملاحقة مرتكبي الجرائم
سوريا تطالب مجلس الأمن بالعمل لوقف الجرائم الوحشية للتحالف الدولي
ماليزيا تمنع رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية
العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة لتطبيق حظر أسلحة على ميانمار  
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد وإصابة 16 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على مشروع مياه بصعدة
[29/سبتمبر/2017]
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين استهدفتا منزل بصعدة
[29/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على باجل بالحديدة
[29/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني
[29/سبتمبر/2017]
الثروة السمكية تدين اختطاف قوات تحالف العدوان للصيادين اليمنيين
[28/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by