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آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:57:52م
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بدء دورة تدريبية في حجة لفرق التحقق الخاصة بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي
[29/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:



بدأت اليوم بمحافظة حجة دورة تدريبية لفرق التحقق والشكاوى ضمن مشروع دعم المستفيدين واستقبال الشكاوى في إطار المشروع الطارئ للحوالات النقدية .

تستمر الدورة ثلاثة أيام و تنظمها شركة أبيكس المكلفة من قبل منظمة اليونيسيف للتحقق من قوائم حالات الضمان الاجتماعي المدرجة ضمن قوائم صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة .



و يتلقى 273 متدرباً من مختلف مديريات المحافظة موزعين على ثلاثة مواقع تدريبية ، مهارات ومعارف حول طرق التحقق من حالات الضمان الاجتماعي المستحقة لمبالغ الرعاية الاجتماعية وآلية تلقي الشكاوى والتأكد من صحتها و الضوابط المتعلقة بعملية صرف المستحقات .

وفي افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي أهمية تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل حصول حالات الضمان الاجتماعي على مستحقاتها التي توقفت نتيجة العدوان السعودي الأمريكي الغاشم والتداعيات التي خلفها في إعاقة وصول المساعدات للأسر المعدمة والأشد فقرا .

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات مخصصة لاستقبال شكاوى أعضاء الفرق و الصعوبات التي قد تعترض سير عملهم .. لافتاً إلى أن قيادة المحافظة حريصة على تسهيل مهام الفرق المكلفة بعملية التحقق من قوائم المستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي .

من جانبهما أوضح مدير عام التخطيط والتعاون الدولي عبدالرحمن الملحاني ومدير فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بالمحافظة محمد القنازي أنه سيتم صرف مستحقات 141 ألف حالة بمبلغ مليارين و 400 مليون ريال مقدمة من البنك الدولي عبر منظمة اليونيسيف ضمن مشروع الحوالات النقدية الطارئة .

وأشارا إلى أهمية العمل على تسهيل حصول الحالات على مستحقاتها للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية في ظل الأوضاع الراهنة جراء العدوان السعودي الامريكي الغاشم.



حضر الافتتاح عدد من مسئولي المحافظة ومنسق شركة ابيكس في مدينة حجة علاء فليته .

سبأ
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