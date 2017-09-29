رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تشيلسي يستضيف مانشستر سيتي غداً ضمن المرحلة السابعة من الدوري الانجليزي







يحل فريق مانشستر سيتي المتألق محلياً وأوروبيا ضيفاً على نادي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي لكرة القدم غداً السبت في مواجهة من العيار الثقيل ضمن المرحلة السابعة من الدوري .



وتخوض الفرق الكبيرة الأخرى مباريات سهلة في هذه المرحلة، فيلتقي مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، وتوتنهام مع هادرسفيلد، وارسنال مع برايتون، وليفربول مع نيوكاسل.



ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 16 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على مانشستر يونايتد، وهما الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن، ويأتي تشيلسي ثالثاً وله 13 نقطة بفارق نقطتين امام توتنهام وليفربول.



وقدم مانشستر سيتي وتشيلسي عروضاً قوية منذ بداية الموسم، وامتازا حتى الآن بتحقيق انتصارات كبيرة آخرها اكتساح الأول لكريستال بالاس 5-صفر، والثاني لستوك سيتي 4-صفر.



وكانا قد بدأ دوري أبطال أوروبا بطريقة مثالية فتغلب سيتي على فيينورد روتردام بطل هولندا 4-صفر وشاختار دانييتسك الاوكراني 2-صفر، وتشيلسي على قره باخ الاذربيجاني المتواضع 6-صفر ثم على اتلتيكو مدريد في عقر داره في الثواني الاخيرة 2-1.



كما يلعب غداً السبت ايضاً بورنموث مع ليستر سيتي، وستوك سيتي مع ساوثمبتون، ووست بروميتش البيون مع واتفورد، ووست هام يونايتد مع سوانسي سيتي، والأحد يلعب ايفرتون مع بيرنلي.

سبأ [29/سبتمبر/2017] لندن – سبأ :سبأ