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آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:57:52م
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الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من معلمات الريف بمحافظة حجة
[29/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:



نظم المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة حفل تخريج الدفعة الثانية من معلمات الريف دفعة ( شموخ وطن) بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم ومنظمة فور لايف للتنمية .


وفي الحفل الذي حضره وكيل أول المحافظة هلال الصوفي أشار وكيل المحافظة لشئون التخطيط ومنظمات المجتمع المدني محمد القاضي إلى تزامن الحفل مع احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية 21 و 26 سبتمبر المجيدتين ، معتبرا هذا التخرج صورة من صور الصمود الأسطوري أمام آلة الحرب السعودية التي سعت وتسعى إلى إيقاف الحياة وتدمير كل مقدرات الشعب اليمني .

وأكد أهمية تأهيل وتدريب معلمات الريف للارتقاء بالعملية التعليمية في المحافظة ، لافتاً إلى أن برنامج تدريب وتأهيل معلمات الريف من أنجح البرامج التي كان لها الأثر الملموس في زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم في المديريات المستهدفة وخاصة من الفتيات .

كما ألقيت في الحفل عدد من الكلمات عن مكتب التربية والتعليم و المعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة والإدارة العامة للتدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم وعن المشاركين أشارت في مجملها إلى أن 148 معلمة من معلمات الريف تلقين مهارات و معلومات حول 38 دليلا تدريبيا شملت مختلف المواد و الصفوف الدراسية .



وثمنت الكلمات إسهامات برنامج الشراكة العالمية في دعم البرنامج التدريبي ورفع نسبة التعليم في اليمن .

حضر الحفل عدد من مسئولي وزارة التربية والتعليم و مدراء عموم المكاتب الحكومية في المحافظة.
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