عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مقتل ثمانية جنود صوماليين في هجوم على قاعدة للجيش في بلدة بريري







قتل ثمانية جنود صوماليين على الاقل اليوم الجمعة في هجوم شنته حركة الشباب المسلحة على قاعدة للجيش الصومالي في بلدة بريري جنوب البلاد .



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مسئولين صوماليين وشهود عيان ان الهجوم الذي استهدف معسكراً للجيش الوطني في بريري على بعد نحو 40 كلم غرب مقديشو بدأ بتفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين قبل ان يهاجم مسلحون القاعدة العسكرية.



واضافت المصادر ان جثث الجنود الحكوميين كانت مطروحة ارضاً فيما قام مقاتلو حركة الشباب بنهب القاعدة وسرقة عربات واسلحة.



واكد شهود عيان وفقاً للوكالة ان جثث القتلى كانت في انحاء المعسكر واحصيت نحو ثماني منها لجنود في الجيش الصومالي لكن قد يكون العدد اكبر.



واوضحوا ان "الهجوم كان منسقاً جداً والمسلحون هاجموا القاعدة من ثلاثة اتجاهات، دوى انفجاران كبيران ربما تفجيرين انتحاريين".



وانشأت القوات الصومالية القاعدة العسكرية في بريري مؤخراً بعد السيطرة على البلدة في اغسطس الماضي بمساعدة قوات الاتحاد الافريقي.



من جانبها اكدت حركة الشباب المسلحة في بيان وفقاً للوكالة انها المسئولة عن الهجوم والتفجيرين الانتحاريين.



وقالت الحركة "بدأ الهجوم بتفجيرين انتحاريين" .. مضيفة ان المقاتلين سيطروا على بريري ودمروا القاعدة العسكرية واستولوا على نحو 11 عربة خمس منها مزودة برشاشات.

سبأ [29/سبتمبر/2017] مقديشو – سبأ :سبأ