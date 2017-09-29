محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الصليب الأحمر: حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن قد تصل إلى مليون حالة













وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في اليمن بالكارثة .. متوقعة أن تصل حالات الإصابة بالكوليرا في مختلف المناطق اليمنية إلى مليون حالة بحلول نهاية العام.



وقال رئيس بعثة الصليب الأحمر في اليمن ألكسندر فيت خلال إفادة صحفية في جنيف اليوم، أن عدد الحالات التي يشتبه إصابتها بالكوليرا حتى الآن بلغت 750 ألفاً وأن عدد الوفيات وصل إلى 2119م".



وأضاف المسئول الدولي "يمكن أن نشهد مليون حالة بحلول نهاية العام" في اليمن .



ودعا ألكسندر إلى السماح بفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية التي تحمل إمدادات إغاثة.



وكان تقرير لمنظمة (أوكسفام) الدولية الإنسانية أفاد بأن عدد المصابين بوباء الكوليرا في اليمن، ارتفع إلى أكثر من 755 ألف حالة، ما يجعله الأسوأ في التاريخ.

سبأ [29/سبتمبر/2017] جنيف - سبأ:سبأ