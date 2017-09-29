روسيا: إستراتيجية الولايات المتحدة في محاربة (داعش) غير مجدية على الإطلاق [29/سبتمبر/2017] موسكو – سبأ:

أكد نائب وزير الخارجية الروسي اوليغ سيرومولوتوف أن استراتيجية الولايات المتحدة في محاربة تنظيم (داعش) غير مجدية على الإطلاق .. مشيراً الى الكوارث الانسانية التي تسببها استهداف الطيران الأمريكي للمدنيين والمنشآت المدنية في سورية.



ووصف نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون مكافحة الإرهاب في حديث لوكالة (سبوتنيك) الروسية للانباء اليوم استهداف الطيران الأمريكي للمدنيين والمنشآت المدنية بـ "الأخطاء المزمنة" .. مشيراً الى إنها "تسببت بكوارث إنسانية في الرقة وغيرها من المدن السورية".



وأكد سيرومولوتوف أن الجانب الروسي لن يسمح للولايات المتحدة بعرقلة المهمة الروسية بالمشاركة الى جانب الجيش السوري في القضاء على بؤر الإرهاب في سورية .



وقال "في هذا الصدد يجب التركيز بوضوح مجدداً على أننا سنمنع بحزم محاولات الولايات المتحدة عرقلة القضاء السريع والتام على بؤرة الإرهاب في سورية وإبطاء تقدم الجيش السوري".



وأضاف إن "موسكو على يقين بأن الولايات المتحدة لا تريد للجيش السوري مدعوماً بالقوات الجوية الروسية الانتصار على التنظيمات الإرهابية ومنها (داعش) وإن هذه التنظيمات الإرهابية ما زالت تحصل على تمويل خارجي ودعم تقني رغم تدابير الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب".



وتابع الدبلوماسي الروسي "بلا شك المهمة الأكثر إلحاحاً اليوم أمام المجتمع الدولي هي القضاء على الإرهاب متمثلاً بـ (داعش) وباقي التنظيمات الأخرى المدرجة على لوائح الارهاب الدولية بما في ذلك تنظيم (جبهة النصرة)".

سبأ