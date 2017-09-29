استقرار الذهب مع ارتفاع الدولار [29/سبتمبر/2017] لندن – سبأ:

سجل سعر الذهب استقرارا اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكنه يتجه لتكبد أكبر خسائره الشهرية منذ بداية العام الجاري.



واستقر السعر الفوري للذهب عند 1286.96 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها لتسجيل هبوط نسبته 2.5 بالمائة في سبتمبر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ بداية 2017 والأكبر من نوعه منذ نوفمبر 2016.



وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمائة إلى 1289.70 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ بداية العام.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمائة إلى 16.84 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 935.70 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 924 دولارا للأوقية.

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