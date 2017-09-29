استشهاد وإصابة 16 مواطنا بغارتين لطيران العدوان على مشروع مياه بصعدة [29/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:

استشهد خمسة مواطنين وأصيب 11 آخرين اليوم بغارتين لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مشروع مياه بمديرية سحار بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على مجموعة من العمال كانوا يعملون في مشروع مياه بمنطقة الأزقول بمديرية سحار ما أدى إلى استشهاد خمسة عمال وإصابة 11 أخرين بجروح كحصيلة أولية.



وأشار المصدر إلى أن عدد الشهداء قابل للزيادة كون جراح العمال بالغة الخطورة.



وأدان المصدر هذه الجريمة المروعة التي تتنافى مع كل القيم والأخلاق والمبادئ والقوانين الدولية والإنسانية.



واستنكر استمرار صمت المجتمع الدولي عن انتهاك تحالف العدوان لحقوق الإنسان في اليمن.. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.

سبأ