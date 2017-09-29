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آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:49:04م
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استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين استهدفتا منزل بصعدة
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  محلي
استشهاد وإصابة أربعة مواطنين بغارتين استهدفتا منزل بصعدة
[29/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:
استشهد وأصيب أربعة مواطنين بينهم طفل وامرأة اليوم بغارتين لطيران العدوان استهدفتا منزل مواطن في مديرية رازح بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان السعودي الأمريكي الغاشم استهدف بغارتين منزل مواطن بمنطقة بني صياح ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة امرأة وإصابة رجلين بجروح متفاوتة.

وأشار المصدر إلى أن الغارتين أدت إلى تدمير المنزل ومحل تجاري وتلف كامل محتوياتهما بالإضافة إلى أضرارا بالغة بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة المختبية بمديرية مجز في ظل تحليق مستمر على المديرية.
سبأ
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