الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد [29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

كبّد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع اثنين من جنوده هما: الجندي كاتب هضيب بن سند السويدي وعلي سويد القحطاني، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين هم: سلطان بن مخلد القوادي البقمي، وكيل رقيب علي عمر عتودي ، سيف بن عبدالعزيز العصلب ، سعود سعدي قليّل المنتشري، منيف مقبل العمهوج العريفي وأحمد الشهري بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود.



في نجران شن الجيش واللجان الشعبية هجوماً على مواقع يتمركز بها مرتزقة الجيش السعودي في تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء ، فيما دكت المدفعية مواقع سعودية في مرتفعات رجلا ، قيادة الفواز ، رقابة السديس والمخروق، ومواقع المرتزقة في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء.



وأوضح المصدر أن وحدة الإسناد الصاروخي قصفت معسكر رجلا بصاروخ الصرخة ، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على مواقع عسكرية سعودية شرق قيادة الفواز ، كما تم تدمير مدرعة سعودية وإعطاب أخرى بصاروخ موجه شرق موقع الفواز وتدمير آلية عسكرية ثالثة في موقع الشرفة.



وأشار المصدر إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقعهم بمدينة تعز، كما نفذ الجيش واللجان هجوماً على مواقع المرتزقة بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.



وأكد المصدر مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة بمدينة تعز ، فيما تم تدمير مدرعة لهم في المخا بصاروخ موجه ومصرع وجرح طاقمها.



وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف للغزاة والمرتزقة باتجاه الهاملي في مديرية موزع وكبدوهم خسائر كبيرة ، في حين استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في التبة الحمراء والكدحة بمديرية مقبنة و الحريقية بمديرية ذباب.



في الجوف تم قنص أربعة من المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل وإحراق آلية عسكرية تابعة لهم في المنطقة نفسها، وفي مأرب استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة العدوان خلف تبة المطار والزغن بمديرية صرواح.



ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في انفجار عبوات ناسفة أسفل جبل وتران بحريب نهم، وقصفت المدفعية مواقع وتحصينات المرتزقة في عيدة الشرقية بحريب نهم وتم تدمير معدل 12.7.



كما أكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم في منطقة يعيس بمحافظة الضالع ، فيما استهدف قصف مدفعي مواقع أخرى لهم في نقيل الخشبة.

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