ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الجمعة، 29 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:56:57ص
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد
كبّد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية.
استطلاع .. أكثرية الأميركيين يعتبرون ترامب غير أهل للرئاسة
أظهر استطلاع للرأي ان أكثرية الأميركيين يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة فيما أبدى ثلثا الناخبين فقط رضاهم عن أدائه منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1016 ) بقيمة 196 ملياراً و462 مليون ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة
تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على باجل بالحديدة
مكتب صناعة العاصمة يضبط عدداً من المخالفات التموينية 
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني
الثروة السمكية تدين اختطاف قوات تحالف العدوان للصيادين اليمنيين
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
الجيش واللجان الشعبية يكبدون العدوان ومرتزقته خسائر في الأرواح والعتاد
[29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
كبّد الجيش واللجان الشعبية العدو السعودي ومرتزقته مزيداً من الخسائر في الأرواح والعتاد بمختلف جبهات الدفاع عن الوطن خلال الساعات الماضية.

 وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إعلام العدوان السعودي اعترف بمصرع اثنين من جنوده هما: الجندي كاتب هضيب بن سند السويدي وعلي سويد القحطاني، بالإضافة إلى إصابة ستة آخرين هم: سلطان بن مخلد القوادي البقمي،  وكيل رقيب علي عمر عتودي ، سيف بن عبدالعزيز العصلب ، سعود سعدي قليّل المنتشري، منيف مقبل العمهوج العريفي وأحمد الشهري بنيران الجيش واللجان الشعبية في مواجهات ما وراء الحدود.

في نجران شن الجيش واللجان الشعبية هجوماً على مواقع يتمركز بها مرتزقة الجيش السعودي في تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء ، فيما دكت المدفعية مواقع سعودية في مرتفعات رجلا ، قيادة الفواز ، رقابة السديس والمخروق، ومواقع المرتزقة في التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء.

 وأوضح المصدر أن وحدة الإسناد الصاروخي قصفت معسكر رجلا بصاروخ الصرخة ، وتم إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على مواقع عسكرية سعودية شرق قيادة الفواز ، كما تم تدمير مدرعة سعودية وإعطاب أخرى بصاروخ موجه شرق موقع الفواز وتدمير آلية عسكرية ثالثة في موقع الشرفة.

 وأشار المصدر إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة في هجوم مباغت للجيش واللجان على مواقعهم بمدينة تعز، كما نفذ الجيش واللجان هجوماً على مواقع المرتزقة بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر مصرع ثمانية من مرتزقة العدوان بنيران الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة بمدينة تعز ، فيما تم تدمير مدرعة لهم في المخا بصاروخ موجه ومصرع وجرح طاقمها.

 وتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف للغزاة والمرتزقة باتجاه الهاملي في مديرية موزع وكبدوهم خسائر كبيرة ، في حين استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في التبة الحمراء والكدحة بمديرية مقبنة و الحريقية بمديرية ذباب.

في الجوف تم قنص أربعة من المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل وإحراق آلية عسكرية تابعة لهم في المنطقة نفسها، وفي مأرب استهدف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة العدوان خلف تبة المطار والزغن بمديرية صرواح.

 ولفت المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة في انفجار عبوات ناسفة أسفل جبل وتران بحريب نهم، وقصفت المدفعية مواقع وتحصينات المرتزقة في عيدة الشرقية بحريب نهم وتم تدمير معدل 12.7.

 كما أكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة في هجوم على مواقعهم في منطقة يعيس بمحافظة الضالع ، فيما استهدف قصف مدفعي مواقع أخرى لهم في نقيل الخشبة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على باجل بالحديدة
مكتب صناعة العاصمة يضبط عدداً من المخالفات التموينية 
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني
الثروة السمكية تدين اختطاف قوات تحالف العدوان للصيادين اليمنيين
الجمهورية اليمنية تعرب عن شكرها للدول المتبنية لمشروع قرار تشكيل لجنة تحقيق دولية
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ونجران
مصرع وإصابة 14 مرتزقا بعمليات قنص متفرقة بالجوف وتعز
مركز أبجد بذمار ينظم المنتدى الحواري الثاني
تدمير آلية عسكرية للمرتزقة ومصرع وإصابة طاقمها بالجوف
القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي في نجران
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارت على باجل بالحديدة
[29/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني
[29/سبتمبر/2017]
الثروة السمكية تدين اختطاف قوات تحالف العدوان للصيادين اليمنيين
[28/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على مناطق متفرقة بصعدة ونجران
[28/سبتمبر/2017]
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارات طيران العدوان على سوق بحجة
[28/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by