مكتب صناعة العاصمة يضبط عدداً من المخالفات التموينية [29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

ضبط مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة خلال العشرة الأيام الماضية عدداً كبيراً من المخالفات التموينية والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.



وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالأمانة خالد الخولاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المخالفات المضبوطة في مديريات الأمانة العشر شملت بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتالفة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام الآدمي ولا تحمل تاريخ صلاحية وأخرى سيئة التخزين.



وأشار إلى أن الفرق الميدانية التابعة للمكتب ضبطت وحرزت قرابة ثمانية آلاف كرتون زيت طبخ ، طحينية ، أجبان ، عصائر ، زبادي وحقين وزبيب ، مشكوك في تواريخ صلاحيتها أو تالفة وتنبعث منها رائحة تعفن ومواد غذائية ومنظفات متنوعة منتهية الصلاحية.



ولفت الخولاني إلى أنه تم أيضا ضبط وتحريز طن واحد و500 كيلو جرام مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وتالفة ، كما تم إتلاف اثنين طن من النشا منتهي الصلاحية ..مبينا أنه تم اتخاذ إجراءات إدارية قانونية (الغرامة المالية) حيال خمس قضايا تموينية ، وتحرير أربعة محاضر ضبط مخالفة لمنشئات تجارية رفضت السماح للجان بممارسة عملية التفتيش وفتح المخازن.



فيما يتعلق بالإجراءات لضبط أسعار أسطوانة الغاز المنزلي .. أوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة أنه تم التعميم لمدراء عموم المديريات وفروع المكتب بتنفيذ حملات ميدانية لضبط محطات بيع وتعبئة الغاز التي رفعت سعر اسطوانة الغاز عن السعر السائد بصفة غير مبررة.. لافتا إلى أنه تم إرسال كشوفات الغاز المرحّلة من الحديدة إلى محطات الغاز على مدراء الفروع للمتابعة والتأكد من وصول القاطرات، بالإضافة إلى كشوفات أسماء محطات بيع الغاز للمستهلكين للإشراف على البيع بالأسعار السائدة بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية ذات العلاقة.



وأكد الخولاني تواصل حملات الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن الشركات والمستوردين وكبار تجار الجملة وذلك لضمان حماية المستهلك من السلع والمواد الغذائية المغشوشة والمنتهية والفاسدة والمخالفة للمواصفات.

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