طيران العدوان يواصل ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني [29/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني خلال الساعات الماضية خلّفت عدداً من الشهداء والجرحى.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن 13 مواطناً سقطوا بين شهيد وجريح جراء استهداف طيران العدوان بأربع غارات سوق خظاظ بمديرية بكيل المير في محافظة حجة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مزارع الجر في مديرية عبس بحجة، وغارة جوار جولة الأقرعي بمديرية الحالي في محافظة الحديدة ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين حالة أحدهما حرجة.



وذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارتين منزلين شرق مدينة باقم وفي منطقة آل الزماح بمديرية باقم في محافظة صعدة ، وشن غارة قبالة منفذ علب وغارة على منطقة النضير وغارتين على مدرسة في منطقة بني معين بمديرية رازح أدت إلى إصابة مواطنين.



في محافظة الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على مديرية الغيل وغارة على مديرية المطمة، أما في عمران شن غارة على مديرية حرف سفيان.



وحسب المصدر شن طيران العدوان غارتين على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و 10 غارات على مناطق متفرقة في نجران.

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