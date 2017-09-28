دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.