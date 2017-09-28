محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الصاروخية والمدفعية تدك مواقع العدو السعودي في نجران نجران - سبأ :

دكت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مواقع لجيش العدو السعودي في نجران .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وحدة الإسناد الصاروخي قصفت معسكر رجلا بصاروخ الصرخة.



وأشار المصدر إلى أن القوة الصاروخية إستهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا مواقع عسكرية سعودية شرق قيادة الفواز.



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دكت مواقع سعودية في مرتفعات رجلا وقيادة الفواز ورقابة السديس وموقع المخروق، محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر تدمير الجيش واللجان الشعبية لمدرعة سعودية وإعطاب أخرى بصاروخ موجه شرق موقع الفواز بنجران، كما تم تدمير آلية عسكرية في موقع الشرفة.

سبـأ [28/سبتمبر/2017]سبـأ