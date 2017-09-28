محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة وضع فرز النقل وإعادة تأهيل جسر المدرج بصعدة صعدة - سبأ :

ناقش وكيل وزارة النقل قاسم الدولة ووكيل محافظة صعدة صالح عقاب اليوم مع لجنة الهيئة العام لتنظيم شئون النقل البري، المعالجات اللازمة لأوضاع فرز النقل بالمحافظة .



واستعرض اللقاء، الجوانب المتعلقة بوضع دراسة لإعادة تأهيل جسر المدرج بمنطقة سفيان والذي يعيق حركة التنقل بين محافظة صعدة والمحافظات الأخرى.



وفي اللقاء أكد وكيل وزارة النقل أهمية وضع المعالجات لفرز النقل وكذا إعادة بعض الجسور التي إستهدفها طيران العدوان السعودي الأمريكي والتي تعيق حركة النقل بالمحافظة.



ولفت إلى ضرورة العمل على إعادة تأهيل شبكة الطرق التي تربط عاصمة محافظة صعدة والمديريات وكذا المحافظات الأخرى والتي إستهدفها طيران العدوان .. مثمنا جهود قيادة الهيئة العامة لتنظيم شئن النقل البري وتكليفها لجنة للإطلاع على أوضاع الطرق بصعدة.



فيما أشار وكيل محافظة صعدة إلى أن العدوان إستهدف البنية التحتية للمحافظة بما في ذلك شبكة الطرق والجسور .. مبديا إستعداد قيادة المحافظة التعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها.



من جانبه مدير مكتب النقل بالمحافظة منصور السربي إلى تكليف هيئة تنظيم شؤون النقل البري للجنة متخصصة لدراسة وضع الفرز وحركة النقل بصعدة، خطوة إيجابية لوضع حلول لشبكة الطرق بالمحافظة وتسهيل حركة النقل من وإلى المحافظة والمديريات.

سبـأ [28/سبتمبر/2017]سبـأ