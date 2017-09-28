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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:34:58م
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  محلي
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارات طيران العدوان على سوق بحجة
[28/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:
استشهد وأصيب ثمانية مواطنين اليوم جراء أربع غارات شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي على سوق في مديرية بكيل المير بمحافظة حجة.

وأوضح مصدر محلي بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان ارتكب مجزرة جديدة باستهدافه سوق خظاظ بمديرية بكيل المير بأربع غارات ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين في حصيلة أولية.

وادان المصدر بشدة إمعان تحالف العدوان على استهداف المواطنين في الأسواق وارتكاب مجازر مروعة يندى لها جبين الإنسانية.. مؤكدا أن هذه المجازر جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.

ودعا المصدر المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته إزاء ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر بحق الشعب اليمني تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقانون الدولي الإنساني.
سبأ
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