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  رياضة
نادي بايرن ميونيخ يعلن اقالة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي
[28/سبتمبر/2017] برلين - سبأ:
أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني اليوم إقالة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي عقب خسارته أمام مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثة أهداف نظيفة أمس الاربعاء في دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

  وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني "عقب تحليله للخسارة 0-3 في مسابقة دوري ابطال اوروبا في باريس، أعفى نادي بايرن ميونيخ مدربه كارلو انشيلوتي من مهامه".

وتأتي الخسارة أمام سان جرمان بعد التعادل المخيب الجمعة الماضي أمام فولفسبورغ

في الدوري المحلي بنتيجة 2-2 بعد أن كان النادي البافاري متقدما بثنائية نظيفة

بمشاركة روبن وريبيري اللذين خرجا في الدقائق الأخيرة.

ويحتل بايرن بطل المانيا خمس مرات متتاليه، المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق ثلاث نقاط عن غريمه

بوروسيا دورتموند المتصدر قبل الدورة السابعة التي يحل فيها النادي البافاري ضيفا على هرتا برلين الأحد.

  وانضم المدرب الايطالي إلى بايرن في الموسم الماضي وفاز معه بلقب دوري الدرجة الأولى المحلي في موسمه الأول لكنه خرج من دور ربع نهاية دوري الأبطال أمام ريال مدريد بطل المسابقة لاحقا.
سبأ
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