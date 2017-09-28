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التشيكية بليسكوفا تودع دورة ووهان الصينية لكرة المضرب
[28/سبتمبر/2017] بكين - سبأ:
ودعت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة (على البطولة) دورة ووهان الصينية، إحدى دورات الـ"بريمير" الخمس في كرة المضرب.
وسقطت بليسكوفا في ربع النهائي، اليوم الخميس، أمام الأسترالية آشلي بارتي 4-6 و7-6 (7-3) و7-6 (7-2).
وتلتقي بارتي مع الفائزة من مباراة الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة أولى عالميا واللاتفية يلينا أوستابنكو الثامنة.
وتأهلت الفرنسية كارولين غارسيا بفوزها على الروسية إيكاتيرينا ماكاروفا 7-6 (7-3) و6-4، لتلتقي الفائزة من مباراة مواطنتها أليزيه كورنيه واليونانية ماريا ساكاري المتأهلة من التصفيات.
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