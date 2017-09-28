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إختتام دورة عن الإستخدام الآمن للمبيدات بذمار
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إختتام دورة عن الإستخدام الآمن للمبيدات بذمار
[28/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:
اختتمت بمدينة ذمار اليوم دورة تدريبية خاصة بكيفية الإستخدام الآمن للمبيدات في مكافحة الآفات الزراعية بطرق علمية وسليمة، نظمتها في يومين مؤسسة يمن أجريفيت بالتعاون مع مكتب الزراعة بالمحافظة.

وفي الإختتام أشاد مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية بمحافظتي ذمار والبيضاء الدكتور خالد عمران بجهود مؤسسة يمن أجريفيت في خدمة القطاع الزراعي بالمحافظة من خلال تنفيذ مثل هذه الدورات التوعوية والتطبيقة للمزارعين.

وأبدى إستعداد الصندوق التعاون مع المؤسسة في تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة وتعزيز الشراكة خلال الفترة القادمة بما يخدم القطاعين الزراعي والبيطري بالمحافظة.

فيما أكد نائب مدير مكتب الزراعة بذمار حافظ الجنيد أهمية تدريب المزارعين على الإستخدام الآمن للمبيدات الزراعية وتنظيم مثل هذه الدورات وتوعيتهم بضرورة الإلتزام بالتشريعات المنظمة للإستخدام الآمن للمبيدات وفقا للمعايير الدولية المتبعة عالميا.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمحاربة المبيدات المهربة والمحرم استخدامها دوليا والتوعية بمخاطرها على الإنسان والبيئة والتعاون مع الجهات المعنية في الإبلاغ عن أي مبيدات غير مصرح إستخدامها في اليمن.

بدوره أوضح مدير مؤسسة يمن أجريفيت محمد الشرحي إلى أن الدورة تهدف إلى تعريف  20 متدربا من مديريات المحافظة بأهم الآفات الزراعية المنتشرة في المحافظة، وتدريبهم على الطرق العلمية والفعالة في مكافحتها وكيفية الإستخدام الآمن للمبيدات أثناء التداول أو البيع لتجنب الأخطار الناجمة عن سوء استخدامها.

وذكر أن المشاركين تعرفوا على القوانين واللوائح المنظمة لعملية بيع وتداول المبيدات الزراعية في اليمن والمخاطر البيئية والقانونية جراء إستخدام المبيدات المهربة والمنتهية الصلاحية.

حضر الإختتام مدير إدارة وقاية النبات بمكتب الزراعة بذمار المهندس أنس العيزري ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أجريفيت الدكتور ماجد الجرادي وعدد من الباحثين والمهندسين الزراعيين والمهتمين في المحافظة.
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