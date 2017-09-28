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إختتام مخيم النور الجراحي لطب العيون بمديرية القفر بإب
[28/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
اختتمت بمستشفى رحاب العام بمديرية القفر محافظة إب اليوم فعاليات المخيم الطبي المجاني الـ16 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات، نظمته جمعية النبراس الخيرية الطبية بإشراف جمعية العون المباشر.
إستهدف المخيم في أربعة أيام إجراء معاينة وتقديم فحوصات مجانية لألف و500 حالة وإجراء 150 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات اللاصقة وصرف الأدوية اللازمة بصورة مجانية للحالات المستهدفة من الفقراء والمعوزين والمحتاجين.
حضر الإختتام ممثلة جمعية العون المباشر باليمن معالي العسعوسي ومدير عام مديرية القفر سليم القحيف ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عمار المتوكل وممثل السلطة المحلية الدكتور ماهر إسماعيل مياس.
وكان وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل الذي حضر حفل الإختتام أشاد بجهود المنظمين على المخيم في إجراء الفحوصات الطبية وإجراء العمليات وصرف الأدوية المجانية لمرضى العيون وتخفيف معاناتهم.
ونوه بدور جمعية العون المباشر في تنفيذ ودعم المخيم الطبي وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.
سبأ