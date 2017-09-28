ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:34:58م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم .
استطلاع .. أكثرية الأميركيين يعتبرون ترامب غير أهل للرئاسة
أظهر استطلاع للرأي ان أكثرية الأميركيين يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة فيما أبدى ثلثا الناخبين فقط رضاهم عن أدائه منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1016 ) بقيمة 196 ملياراً و462 مليون ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة
تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
آخر الأخبار:
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارات طيران العدوان على سوق بحجة
نادي بايرن ميونيخ يعلن اقالة مدربه الايطالي كارلو انشيلوتي
التشيكية بليسكوفا تودع دورة ووهان الصينية لكرة المضرب
إختتام دورة عن الإستخدام الآمن للمبيدات بذمار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ورشة خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة بإب
[28/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
عقدت بمحافظة إب اليوم ورشة خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة من النساء والشباب وذوي الإعاقة، نظمتها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

هدفت الورشة تعزيز الوعي لدى 50 مشاركا ومشاركة من جمعيات المعاقين حركيا والصم والبكم والطموح للإعاقات الذهنية والعين للمكفوفين وجمعية تنمية ذي الإحتياجات الخاصة وجمعية الأمل لتعزيز حقوق الإنسان ودار الأمان لرعاية الكفيفات، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز على الحالات الأكثر إحتياجا للدعم من النساء وذوي الإحتياجات الخاصة.

وفي الورشة أشاد وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل بتنظيم الورشة بما يخدم شريحة المعاقين والتوعية بحقوقهم ومناصرة قضاياهم .

وأكد إستعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لشريحة المعاقين وذوي الإحتياجات بما يمكنهم من إدماجهم في المجتمع.

فيما أشارت منسقة الورشة سماح شريان إلى أهمية الورشة التي تعقد حاليا بأمانة العاصمة وإب والحديدة .. مبينة أن مخرجات هذه الورشة ستناقش في ورشة خلال منتصف أكتوبر المقبل للخروج بتوصيات تخدم شريحة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة.

حضر الورشة نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عمار المتوكل وممثل عن السلطة المحلية الدكتور ماهر إسماعيل مياس وعدد من المسئولين بالمحافظة.
سبأ
  المزيد من (محلي)
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارات طيران العدوان على سوق بحجة
إختتام دورة عن الإستخدام الآمن للمبيدات بذمار
إختتام مخيم النور الجراحي لطب العيون بمديرية القفر بإب
وزير الخارجية يؤكد الحرص على تعزيز دور الشباب كشركاء للحاضر وقادة للمستقبل (مصحح)
وزارة التربية والتعليم تنظم لقاء وطني موسع للتعليم العام
وزيرة حقوق الإنسان تلتقي عدد من الصيادين بالحديدة
مهرجان فني وخطابي بمحافظة المحويت إحتفاءً بأعياد الثورة
وزيرة حقوق الانسان تزور حي سوق الهنود بالحديدة
محافظ إب يلتقي رئيس المستشارين الأمنيين للممثل المقيم للأمم المتحدة
وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أضرار العدوان بميناء الحديدة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بغارات طيران العدوان على سوق بحجة
[28/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزارع الجر بحجة
[28/سبتمبر/2017]
إصابة مواطن وتدمير مدرسة بغارات لطيران العدوان على صعدة
[28/سبتمبر/2017]
جريحان بغارة لطيران العدوان على مديرية الحالي بالحديدة
[28/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
[28/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by