ورشة خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة بإب [28/سبتمبر/2017] إب - سبأ:

عقدت بمحافظة إب اليوم ورشة خاصة بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة من النساء والشباب وذوي الإعاقة، نظمتها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



هدفت الورشة تعزيز الوعي لدى 50 مشاركا ومشاركة من جمعيات المعاقين حركيا والصم والبكم والطموح للإعاقات الذهنية والعين للمكفوفين وجمعية تنمية ذي الإحتياجات الخاصة وجمعية الأمل لتعزيز حقوق الإنسان ودار الأمان لرعاية الكفيفات، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز على الحالات الأكثر إحتياجا للدعم من النساء وذوي الإحتياجات الخاصة.



وفي الورشة أشاد وكيل محافظة إب الدكتور أشرف المتوكل بتنظيم الورشة بما يخدم شريحة المعاقين والتوعية بحقوقهم ومناصرة قضاياهم .



وأكد إستعداد قيادة المحافظة والسلطة المحلية تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات لشريحة المعاقين وذوي الإحتياجات بما يمكنهم من إدماجهم في المجتمع.



فيما أشارت منسقة الورشة سماح شريان إلى أهمية الورشة التي تعقد حاليا بأمانة العاصمة وإب والحديدة .. مبينة أن مخرجات هذه الورشة ستناقش في ورشة خلال منتصف أكتوبر المقبل للخروج بتوصيات تخدم شريحة المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة.



حضر الورشة نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عمار المتوكل وممثل عن السلطة المحلية الدكتور ماهر إسماعيل مياس وعدد من المسئولين بالمحافظة.

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