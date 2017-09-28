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سوريا تطالب مجلس الأمن بالعمل لوقف الجرائم الوحشية للتحالف الدولي
[28/سبتمبر/2017] دمشق- سبأ:
جددت وزارة الخارجية السورية مطالبتها مجلس الأمن، بالعمل الفوري لوقف "الجرائم الوحشية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان التي يرتكبها التحالف الدولي".

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزارة قولها: إن رسالتين وجهتا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول مواصلة "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة جرائمه واعتداءاته على سيادة الأراضي السورية والمدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوري".

وكانت دمشق قد اتهمت التحالف الدولي بتنفيذ غارة يوم الأربعاء الماضي، على مدينة الرقة وريف دير الزور الشمالي قتل جراءها 22 مدنيا.

ونقلت الوكالة عن مصادر أهلية وإعلامية القول: "طائرات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة دون تفويض من مجلس الأمن، قصفت أحد منازل المواطنين في حارة البدو بمدينة الرقة ما تسبب باستشهاد 11 مدنيا معظمهم نساء وأطفال".

وأضافت المصادر إن 11 شخصا آخرين، كلهم من عائلة واحدة، قتلوا في ريف دير الزور الشمالي جراء غارات نفذها طيران التحالف الدولي على قرية الشهابات، كما وقع دمار كبير في عدد من المنازل والبنى التحتية.

وكان التحالف الدولي قد اعترف في يونيو الماضي، باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض في غاراته بمحافظة الرقة.. مُصرا على أن ذلك يتوافق بشكل تام مع قواعد الاشتباك.. نافيا تقارير عن سقوط ضحايا بين المدنيين جراء هذه الغارات.
سبأ
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