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وزارة التربية والتعليم تنظم لقاء وطني موسع للتعليم العام
[28/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
تنظم وزارة التربية والتعليم الأسبوع المقبل لقاء وطني موسع للتعليم العام.
وأوضح رئيس المكتب الفني بالوزارة رئيس اللجنة التحضيرية للقاء علي الحيمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة وسعيها المستمر لمعالجة تحديات وصعاب العملية التعليمية سيما إنعكاسات استمرار العدوان وحصاره الجائر على بلادنا.
وبين أن اللقاء يهدف إلى حشد الجهود الرسمية والشعبية في سبيل حلحلة أبرز معوقات وإشكالات العملية التعليمية، مشيرا إلى أهمية تضافر جهود الجميع للنهوض بالتعليم بإعتباره أساس نهوض الشعوب ورقيها وركيزة تحقيق التنمية المستدامة.
سبأ