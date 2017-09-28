وزيرة حقوق الإنسان تلتقي عدد من الصيادين بالحديدة [28/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:

التقت وزيرة حقوق الإنسان علياء فيصل عبد اللطيف اليوم عدد من الصيادين في ميناء الإصطياد بمدينة الحديدة.



واطلعت وزيرة حقوق الإنسان ومعها وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم، على أوضاع الصيادين والصعوبات التي يواجهونها جراء تعرض قواربهم لقصف مستمر من قبل طيران وبارجات العدوان السعودي الأمريكي.



واستمعت إلى إيضاح حول معاناة الصيادين الذي تعرضوا للإحتجاز لدى السلطات السعودية والإرتيرية وصور من المعاملات التي تعرضوا لها خلال فترات الإحتجاز.



وأكدت وزيرة حقوق الإنسان إهتمام الوزارة وقيادة محافظة الحديدة بأوضاع الصيادين وكذا الصعوبات التي تواجه قطاع الصيد في البحر الأحمر جراء العدوان.



وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على إيصال مشاكل الصيادين في مختلف السواحل اليمنية إلى حكومة الإنقاذ بما من شأنه العمل على تأمين حقوقهم وتخفيف معاناتهم.



رافقها خلال الزيارة مديرا مكتب حقوق الإنسان بمحافظتي الحديدة آمال معجم وصعدة عبد الله نور الدين.

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