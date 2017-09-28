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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:29م
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  محلي
مهرجان فني وخطابي بمحافظة المحويت إحتفاءً بأعياد الثورة
[28/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:
نظمت السلطة المحلية بمحافظة المحويت اليوم مهرجان إحتفاءً بأعياد الثورة 26سبتمبر و14 أكتوبر والـ 30 نوفمبر.

تضمن المهرجان بحضور رئيس الملتقى العسكري العميد علي الوشلي ووكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي ووكلاء المحافظة أحمد الأخفش وحمود شملان وعبد السلام الذماري والعزي الشجاف ويحيى إبراهيم ورئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي يحيى المعمري، وممثلو الأحزاب والمنظمات والشباب والمرأة والمشائخ والوجهاء كلمات وقصائد شعرية.

وفي المهرجان أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة الدكتور علي الزيكم ومدير مكتب الشباب والرياضة عبد الناصر الصوفي ورئيس منظمة مناضلي الثورة اليمنية بالمحافظة أحمد غوث الدين وكلمة العلماء للعلامة محمد الديلمي وكلمة المرأة لمديرة عام تنمية المرأة بالمحافظة شوقية الحيكمي، إلى أهمية الإحتفال بهذه المناسبات الوطنية وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

وعبرت الكلمات عن إعتزاز أبناء المحويت بالإحتفال بأعياد الثورة اليمنية وتزامنها مع ما يحققه أبطال الجيش واللجان الشعبية من إنتصارات في مواجهة قوى العدوان والإستكبار.

ولفت المتحدثون إلى التحديات التي تواجه الشعب اليمني جراء إستمرار تحالف العدوان في إستهداف منازل المواطنين ومزارعهم وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني ومقدرات البلاد .. مشيدين بالصمود الأسطوري للشعب اليمني منذ أكثر من عامين ونيف في مواجهة العدوان ومخططاته الإجرامية.

تخلل المهرجان عروض شبابية وكشفية لشباب مفوضية الكشافة والأندية الرياضية في المحافظة ورقصات شعبية وقصائد للشعراء حسين الشطبي وحمير العزكي وبدر الحكمي.

وفي ختام المهرجان كرم أمين عام محلي المحافظة ووكلا المحافظة ومعهم مدير عام الهيئة العامة لرعاية أسر شهداء ومناضلي الثورة بالمحافظة عبده يحيى الشعثمي 15 من مناضلي ثورة 26 سبتمبر من أبناء المحويت.
سبأ
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