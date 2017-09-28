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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:29م
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وزيرة حقوق الانسان تزور حي سوق الهنود بالحديدة
[28/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ:
تفقدت وزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبد اللطيف اليوم حي سوق الهنود بمديرية الحوك محافظة الحديدة الذي  تعرض العام الماضي لقصف صاروخي من طائرات عدوان التحالف وأدى إلى استشهاد وجرح المئات من أبناء المديرية.

وجالت وزيرة حقوق الانسان ومعها وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم حارات حي سوق الهنود التي تعرضت لقصف مباشر من قبل طائرات التحالف، وشاهدت آثار الدمار التي لحقت بالمباني والمساكن.

واطلعت الوزيرة على الجهود المحلية التي قامت بها قيادة السلطة المحلية والمجلس المحلي بالمديرية لتحسين أوضاع المتضررين وأعمال الترميم والبناء لتلك المنازل التي دمرت بالكامل جراء القصف.

واستمعت من أمين عام المجلس المحلي بالمديرية علي باري جرب وأحد أهالي المديرية إلى الجهود المحلية والحكومية التي قدمت للمتضررين من أبناء المديرية والتعويضات التي حصلوا عليها للخروج من هذه الكارثة الانسانية.

ودانت الوزيرة هذه الجريمة الانسانية التي لن تنتهي بالتقادم ، مؤكدة أن ذكرها سيظل مرتبطا بدول التحالف وفي مقدمتها السعودية التي نفذت هذه الجريمة وجرائم اخرى على مستوى الوطن ولن ينساها أبناء الشعب اليمني.
سبأ
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