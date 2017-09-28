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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:06:00م
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  اقتصاد
الاتحاد الاوروبي يعتزم استقبال 50 الف لاجئ من أفريقيا والشرق الأوسط
[28/سبتمبر/2017] عمان- سبأ:
أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها استقبال نحو 50 ألف مهاجر على الأقل على مدى عامين في الاتحاد الاوروبي قادمين مباشرة من افريقيا أو الشرق الاوسط أو تركيا وذلك لتأمين بديل "آمن وشرعي" لرحلة العبور عبر المتوسط المحفوفة بالمخاطر.

وقالت المفوضية في بيان لها صدر الليلة الماضية، إنها توصي ببرنامج إعادة إيواء جديد من أجل نقل 50 ألف شخص إلى أوروبا هم بحاجة الى حماية دولية وذلك خلال العامين المقبلين.

وأضافت إنه تم تخصيص ميزانية من 500 مليون يورو لدعم الدول الأعضاء التي توافق على استقبال لاجئين على أساس مساعدات من 10 آلاف يورو للشخص الواحد.

وشددت المفوضية على ضرورة إعطاء الاهتمام المتزايد حول اعادة إيواء "القادمين من ليبيا ومصر والنيجر والسودان وتشاد واثيوبيا"، وشجعت الدول الأعضاء على مواصلة استقبال لاجئين قادمين من تركيا والشرق الاوسط.

ويأتي إعلان المفوضية في اليوم نفسه الذي تنتهي فيه مهلة برنامج "إعادة إيواء" طالبي اللجوء من ايطاليا واليونان.
سبأ
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