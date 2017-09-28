روسيا تطالب أمريكا الابتعاد عن المواجهة بشأن طلعات المراقبة الجوية [28/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:

طالبت روسيا اليوم من الولايات المتحدة التراجع عن مواجهة بشأن طلعات المراقبة الجوية العسكرية قبل نشوب جولة أخرى من الإجراءات الانتقامية المتبادلة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال إفادة صحفية إن موسكو سترد على أي قيود أمريكية جديدة.



واضافت زاخاروفا قائلة ”لم يلغ أحد مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية“.



وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت روسيا بخرق ما تسمى اتفاقية الأجواء المفتوحة التي تهدف إلى بناء الثقة بين جيشي البلدين. وقالت واشنطن إنها تعتزم اتخاذ إجراءات ضد موسكو.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الثلاثاء أن هذه الإجراءات ستتضمن فرض قيود على الطلعات الجوية العسكرية الروسية فوق الأراضي الأمريكية ردا على ما قالت إنه منع روسي لرحلات المراقبة الأمريكية فوق منطقة كالينينجراد العسكرية على بحر البلطيق.

سبأ