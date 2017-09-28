انخفاض الأسهم الأمريكية عند الفتح بعد بيانات اقتصادية [28/سبتمبر/2017] نيويورك - سبأ:

انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الخميس بعد بيانات أظهرت ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأكثر من المتوقع واحتمال تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بسب تداعيات الإعصارين هارفي وإرما.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 17.87 نقطة، أو ما يعادل 0.08 في المائة، إلى 22322.84 نقطة.



بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.75 نقطة، أو 0.10 في المائة، إلى 2504.29 نقطة.



وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.26 نقطة تعادل 0.25 في المائة إلى 6437.00 نقطة.

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