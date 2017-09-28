الرئيس الفرنسي يعرض رؤويته المستقبلية لأوروبا [28/سبتمبر/2017] باريس - سبأ:

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، عرض رؤيته المستقبلية لأوروبا خلال عشاء رسمي يجمعه مع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين.



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ماكرون سيكون أول رئيس يتحدث في قصر كادريورغ في مدينة تالين، عشية القمة المخصصة للقطاع الرقمي.



وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي سيجري أيضا محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد العشاء، لمناقشة المقترحات الفرنسية لإعادة بناء الاتحاد الأوربي، في لقاء ثنائي لم يكن مقررا من قبل.



وكان ماكرون اقترح في وقت سابق تخصيص وزير وميزانية لمنطقة اليورو يشرف عليهما برلمان لهذا التجمع وإنشاء قوة أوروبية مشتركة للتدخل بحلول 2020. بالإضافة إلى اقتراحه فرض رسوم على المجموعات الرقمية العملاقة مثل آبل وغوغل بناء على رقم الأعمال في كل بلد أوروبي بدلا من الأرباح، لمكافحة التهرب الضريبي.



وفي سياق متصل قال الناطق باسم المفوضية الأوربية مارغاريتيس شيناس، امس الأربعاء إن "كل العناصر متوفرة من أجل مناقشة حقيقية خلال القمة في تالين ونرحب بالمقترحات المفصلة للرئيس الفرنسي".



وتشهد العاصمة الإستونية تالين يوم غد الجمعةم، أعمال قمة تختص "بالقطاع الرقمي" وبقضايا الأمن المعلوماتي وحرية تناقل المعلومات في الاتحاد الأوربي.

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