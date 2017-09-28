ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:07:29م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم .
استطلاع .. أكثرية الأميركيين يعتبرون ترامب غير أهل للرئاسة
أظهر استطلاع للرأي ان أكثرية الأميركيين يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة فيما أبدى ثلثا الناخبين فقط رضاهم عن أدائه منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1016 ) بقيمة 196 ملياراً و462 مليون ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
الناتو يُقر بسقوط ضحايا مدنيين جراء غارة أمريكية على كابول
سوريا تطالب مجلس الأمن بالعمل لوقف الجرائم الوحشية للتحالف الدولي
وزارة التربية والتعليم تنظم لقاء وطني موسع للتعليم العام
ماليزيا تمنع رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الرئيس الفرنسي يعرض رؤويته المستقبلية لأوروبا
[28/سبتمبر/2017] باريس - سبأ:
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء اليوم، عرض رؤيته المستقبلية لأوروبا خلال عشاء رسمي يجمعه مع قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الإستونية تالين.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن ماكرون سيكون أول رئيس يتحدث في قصر كادريورغ في مدينة تالين، عشية القمة المخصصة للقطاع الرقمي.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس الفرنسي سيجري أيضا محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد العشاء، لمناقشة المقترحات الفرنسية لإعادة بناء الاتحاد الأوربي، في لقاء ثنائي لم يكن مقررا من قبل.

وكان ماكرون اقترح في وقت سابق تخصيص وزير وميزانية لمنطقة اليورو يشرف عليهما برلمان لهذا التجمع وإنشاء قوة أوروبية مشتركة للتدخل بحلول 2020. بالإضافة إلى اقتراحه فرض رسوم على المجموعات الرقمية العملاقة مثل آبل وغوغل بناء على رقم الأعمال في كل بلد أوروبي بدلا من الأرباح، لمكافحة التهرب الضريبي.

وفي سياق متصل قال الناطق باسم المفوضية الأوربية مارغاريتيس شيناس، امس الأربعاء إن "كل العناصر متوفرة من أجل مناقشة حقيقية خلال القمة في تالين ونرحب بالمقترحات المفصلة للرئيس الفرنسي".

وتشهد العاصمة الإستونية تالين يوم غد الجمعةم، أعمال قمة تختص "بالقطاع الرقمي" وبقضايا الأمن المعلوماتي وحرية تناقل المعلومات في الاتحاد الأوربي.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
الناتو يُقر بسقوط ضحايا مدنيين جراء غارة أمريكية على كابول
سوريا تطالب مجلس الأمن بالعمل لوقف الجرائم الوحشية للتحالف الدولي
ماليزيا تمنع رعاياها من السفر إلى كوريا الشمالية
العفو الدولية تدعو الأمم المتحدة لتطبيق حظر أسلحة على ميانمار  
روسيا تطالب أمريكا الابتعاد عن المواجهة بشأن طلعات المراقبة الجوية
هزة أرضية متوسطة القوة تضرب مدينة سوتشي الروسية
ناسا تعتزم إرسال مسبار فضائي مباشرة إلى الغلاف الجوي للشمس
الحكومة الفلسطينية: احتفال اسرائيل بمرور 50 عاما على الاستيطان دليل على تمسكها بالاحتلال ورفض السلام
الصحة العالمية: نحو نصف حالات الإجهاض في العالم غير آمنة
مقتل 12 على الاقل من الشرطة الافغانية في انفجار سيارة بقندهار
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مزارع الجر بحجة
[28/سبتمبر/2017]
إصابة مواطن وتدمير مدرسة بغارات لطيران العدوان على صعدة
[28/سبتمبر/2017]
جريحان بغارة لطيران العدوان على مديرية الحالي بالحديدة
[28/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
[28/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 13 غارة على صعدة وعسير
[27/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by