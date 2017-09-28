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محافظ إب يلتقي رئيس المستشارين الأمنيين للممثل المقيم للأمم المتحدة
[28/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
التقى محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم رئيس المستشارين الأمنيين للممثل المقيم للأمم المتحدة مدير إدارة الأمن والسلامة مكتب اليمن يوهانس جاكوب والفريق المرافق له.
جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع بالمحافظة وآلية التنسيق بين قيادة السلطة المحلية بإب والمنظمات الدولية العاملة للقيام بواجبها الإنساني والإغاثي.
واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتسهيل تقديم الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى آلية توزيع المساعدات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي خلال الفترة المقبلة.
وأكد محافظ إب إستعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما يمكنها من القيام بدورها الإنساني والإغاثي تجاه المحتاجين والنازحين.
ودعا المنظمات الدولية إلى تقديم مزيد من الدعم للمتضررين والنازحين بما يتواكب مع إحتياجاتهم الإنسانية.
سبأ