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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:06:00م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم .
استطلاع .. أكثرية الأميركيين يعتبرون ترامب غير أهل للرئاسة
أظهر استطلاع للرأي ان أكثرية الأميركيين يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة فيما أبدى ثلثا الناخبين فقط رضاهم عن أدائه منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1016 ) بقيمة 196 ملياراً و462 مليون ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.
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محافظ إب يلتقي رئيس المستشارين الأمنيين للممثل المقيم للأمم المتحدة
[28/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
التقى محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم رئيس المستشارين الأمنيين للممثل المقيم للأمم المتحدة مدير إدارة الأمن والسلامة مكتب اليمن يوهانس جاكوب  والفريق المرافق له.

جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع بالمحافظة وآلية التنسيق بين قيادة السلطة المحلية بإب والمنظمات الدولية العاملة للقيام بواجبها الإنساني والإغاثي.

واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بتسهيل تقديم الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة من قبل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالإضافة إلى آلية توزيع المساعدات النقدية لحالات الضمان الإجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وأكد محافظ إب إستعداد قيادة المحافظة تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة بما يمكنها من القيام بدورها الإنساني والإغاثي تجاه المحتاجين والنازحين.

ودعا المنظمات الدولية إلى تقديم مزيد من الدعم للمتضررين والنازحين بما يتواكب مع إحتياجاتهم الإنسانية.
سبأ
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