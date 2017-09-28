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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:06:00م
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم .
استطلاع .. أكثرية الأميركيين يعتبرون ترامب غير أهل للرئاسة
أظهر استطلاع للرأي ان أكثرية الأميركيين يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة فيما أبدى ثلثا الناخبين فقط رضاهم عن أدائه منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1016 ) بقيمة 196 ملياراً و462 مليون ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً.
ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.
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  عربي ودولي
هزة أرضية متوسطة القوة تضرب مدينة سوتشي الروسية
[28/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:
ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس (ريختر) اليوم الخميس، منطقة (لازاريفسكي) الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة (سوتشي) في جنوب روسيا.

ونقلت وسائل الإعلام عن مديرة مركز المسح الجيولوجي للزلازل في مدينة (سوتشي) الواقعة على البحر الأسود إيلينا كاربوفيتش، القول: إن سكان منطقة (لازاريفسكي) شعروا بالهزة.

من جانبها أعلنت مديرية الطوارئ في المنطقة، أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تتسبب الهزة في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.
سبأ
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