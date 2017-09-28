هزة أرضية متوسطة القوة تضرب مدينة سوتشي الروسية [28/سبتمبر/2017] موسكو - سبأ:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على مقياس (ريختر) اليوم الخميس، منطقة (لازاريفسكي) الواقعة على بعد 60 كيلومترا من مدينة (سوتشي) في جنوب روسيا.



ونقلت وسائل الإعلام عن مديرة مركز المسح الجيولوجي للزلازل في مدينة (سوتشي) الواقعة على البحر الأسود إيلينا كاربوفيتش، القول: إن سكان منطقة (لازاريفسكي) شعروا بالهزة.



من جانبها أعلنت مديرية الطوارئ في المنطقة، أنه وفقا للبيانات الأولية، لم تتسبب الهزة في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.

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