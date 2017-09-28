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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 06:06:00م
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  اقتصاد
سلطنة عمان الثانية عربيا بمؤشر الأمن الغذائي في العالم 2017م وللعام الثاني على التوالي
[28/سبتمبر/2017] لندن- سبأ:
حافظت سلطنة عمان على المركز الثاني عربيا في مؤشر الأمن الغذائي في العالم لعام 2017م الذي أصدرته مجلة(الايكونوميست) البريطانية وللعام الثاني على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد حصلت السلطنة على المركز 28 عالميا ومنحت 73,9 نقطة، وجاءت عربيا بعد الكويت.

ومنح المؤشر السلطنة 100 درجة في مؤشر توافر برامج شبكة أمان للتغذية و100 درجة في مؤشر درجة الإنفاق العام على البحث والتطوير الزراعي و83,5 درجة في مؤشر التعريفات الجمركية على الواردات الزراعية و75 درجة في مؤشر الحصول على تمويل للمزارعين.

وأشار المؤشر إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في السلطنة تبلغ 309500 كيلو متر، فيما يبلغ معدل درجات السلطنة في مؤشر التنمية البشرية 8 من أصل 10 درجات.

واحتلت ايرلندا صدارة المؤشر يليها الولايات المتحدة يليها بريطانيا ثم سنغافورة.
سبأ
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