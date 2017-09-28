[28/سبتمبر/2017]
تعز - سبأ:
لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم اليوم في عمليات متفرقة للجيش واللجان الشعبية بمحافظة تعز .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) وقوع خسائر في صفوف المرتزقة إثر هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم بمنطقة الشقب في مديرية صبر الموادم .
كما نفذ الجيش واللجان هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة بمدينة تعز أسفر عن سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح .
وأوضح المصدر أنه تم تدمير مدرعة للمرتزقة بصاروخ موجه في المخا ما أدى إلى مصرع وجرح طاقمها .
ولفت المصدر إلى انكسار زحف للغزاة والمرتزقة باتجاه الهاملي في مديرية موزع وخسائر كبيرة في صفوفهم.
سبأ