عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم . استطلاع .. أكثرية الأميركيين يعتبرون ترامب غير أهل للرئاسة أظهر استطلاع للرأي ان أكثرية الأميركيين يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة فيما أبدى ثلثا الناخبين فقط رضاهم عن أدائه منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي. أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق. ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.