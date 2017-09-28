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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:49:28ص
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم .
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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية
[28/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحفين لجيش العدو السعودي ومرتزقته باتجاه التبة الحمراء و موقع الشرفة في نجران ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم .

كما تم تدمير مدرعة سعودية من نوع همر بصاروخ موجه قبالة الجبل الأحمر ، وتفجير آلية أخرى تقل جنودا سعوديين في نجران ، فيما قصفت المدفعية التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء ، وتم قنص أحد المرتزقة في رشاحة .

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الفريضة بجيزان و رقابة الحاجر بعسير محققة إصابات مباشرة ، وتم قنص اثنين من المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير .

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة وإعطاب آليتين في أربع عمليات هجومية نفذها الجيش واللجان على مواقع وتجمعات المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل ، شمال وغرب معسكر السلان بمديرية المصلوب ، منطقة مزوية بمديرية المتون و التبة الحمراء ومواقع بالخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .

ولفت المصدر إلى مصرع المرتزقين هادي علي لشول حريدان و ناصر صالح علي البوكري ، وإصابة المرتزق حمد هادي شلفط في جبهة الخنجر بمديرية خب الشعف فيما لقي المرتزق جمال عبدالله الهاملي مصرعه في جبهة المتون بالجوف .

وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون وتم تدمير آليتين لهم في عملية هجومية على مواقعهم بالهاملي بمديرية موزع ، فيما قتل القيادي المرتزق محمد محمود العتله في الجبهة الغربية ، وتم قنص اثنين من المرتزقة شمال غرب يختل بمديرية المخا ، كما تم استهداف آلية محملة بالغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في الهاملي .

وذكر المصدر أن ثمانية من المرتزقة تابعين للواء الثالث عمالقة من أبناء المحافظات الجنوبية لقوا مصرعهم برصاص الجيش واللجان في جبهة المخا هم : لطفي علي صالح علي ، رضوان قائد علي عبدالله ، عادل عبده جمعان صالح ، محمد مقبل عوض ، وليم جميل علي ، وجدان بدر حسن ، محسن قائد مانع محسن، وليد رفيق عبدالله سعيد ، وإصابة شكري ابراهيم عوض .

في محافظة شبوة تكبد المرتزقة خسائر بشرية ومادية فادحة خلال هجوم شنه الجيش واللجان على مواقعهم غرب مديرية عسيلان , كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم في عملية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في منطقة الجردي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء .

وفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية مباغته على مواقع المرتزقة باتجاه عيده في نهم نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

سبأ
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