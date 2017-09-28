محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية خلال الساعات الماضية تضمنت مهاجمة مواقع العدو وكسر زحوفاته نتج عنها مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم وتدمير آلياتهم .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من كسر زحفين لجيش العدو السعودي ومرتزقته باتجاه التبة الحمراء و موقع الشرفة في نجران ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم .



كما تم تدمير مدرعة سعودية من نوع همر بصاروخ موجه قبالة الجبل الأحمر ، وتفجير آلية أخرى تقل جنودا سعوديين في نجران ، فيما قصفت المدفعية التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء ، وتم قنص أحد المرتزقة في رشاحة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الفريضة بجيزان و رقابة الحاجر بعسير محققة إصابات مباشرة ، وتم قنص اثنين من المرتزقة قبالة منفذ علب في عسير .



وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة وإعطاب آليتين في أربع عمليات هجومية نفذها الجيش واللجان على مواقع وتجمعات المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل ، شمال وغرب معسكر السلان بمديرية المصلوب ، منطقة مزوية بمديرية المتون و التبة الحمراء ومواقع بالخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .



ولفت المصدر إلى مصرع المرتزقين هادي علي لشول حريدان و ناصر صالح علي البوكري ، وإصابة المرتزق حمد هادي شلفط في جبهة الخنجر بمديرية خب الشعف فيما لقي المرتزق جمال عبدالله الهاملي مصرعه في جبهة المتون بالجوف .



وفي محافظة تعز لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون وتم تدمير آليتين لهم في عملية هجومية على مواقعهم بالهاملي بمديرية موزع ، فيما قتل القيادي المرتزق محمد محمود العتله في الجبهة الغربية ، وتم قنص اثنين من المرتزقة شمال غرب يختل بمديرية المخا ، كما تم استهداف آلية محملة بالغزاة والمرتزقة بصاروخ موجه في الهاملي .



وذكر المصدر أن ثمانية من المرتزقة تابعين للواء الثالث عمالقة من أبناء المحافظات الجنوبية لقوا مصرعهم برصاص الجيش واللجان في جبهة المخا هم : لطفي علي صالح علي ، رضوان قائد علي عبدالله ، عادل عبده جمعان صالح ، محمد مقبل عوض ، وليم جميل علي ، وجدان بدر حسن ، محسن قائد مانع محسن، وليد رفيق عبدالله سعيد ، وإصابة شكري ابراهيم عوض .



في محافظة شبوة تكبد المرتزقة خسائر بشرية ومادية فادحة خلال هجوم شنه الجيش واللجان على مواقعهم غرب مديرية عسيلان , كما لقي عدد من المرتزقة مصرعهم في عملية للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في منطقة الجردي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء .



وفقا للمصدر نفذ أبطال الجيش واللجان عملية هجومية مباغته على مواقع المرتزقة باتجاه عيده في نهم نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم .

سبأ [28/سبتمبر/2017]سبأ