عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة البحريةالإيرانية:أي اعتداء على بلدنا سيلقى ردا عسكريا قاسيا طهران - سبأ:

حذر قائد القوة البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري من أن رد القوات المسلحة الإيرانية على أي اعتداء على بلاده سيكون قاسيا مؤكدا أن بلاده تمتلك أسطولا دفاعيا متكاملا ومتطورا للدفاع عنها أمام أي تهديدات خارجية.



وقال سياري في تصريح لقناة العالم: إن ” مسؤءولية القوات المسلحة ومن ضمنها القوة البحرية الارتقاء بمستوى الجهوزية الدفاعية لمواجهة التهديدات وتستخدم من أجل ذلك كل الإمكانيات المتاحة ولن نسمح لأحد بأن يضر بمصالحنا وأن يتعدى على حدودنا وسيادتنا ” مشيرا إلى أن ما تقوم به المجموعات التكفيرية المسلحة لا يمكن أن يؤثر على التكتيكات الحربية للقوات المسلحة الإيرانية.



وأضاف سياري.. ” من واجب أي قوة بحرية في أي بلد الحضور في المياه الحرة ولا يمكن أن يسلب أحد هذا الحق ” مشيرا إلى أن القوة البحرية الإيرانية حاضرة فيها وتستعرض قوة واقتدار البلاد والشعب الإيراني ومدى التطور والتقدم التقني والعلمي الذي توصلنا إليه بين الدول.



وفيما يتعلق بالمناورات الايرانية أكد سياري أنها رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة وإعلان بأن دول المنطقة يمكن أن تتعاون معنا من أجل حفظ الأمن والاستقرار فيها إضافة الى كونها إعلان للعدو الذي لا مبرر لوجوده في المنطقة بأنه لا حاجة لوجودكم لأن التاريخ أثبت ان حضوركم في أي مكان هو مبعث لعدم الاستقرار والمشكلات.



وكان العميد على رضا الهامي مساعد قائد مقر “خاتم الانبياء ” للدفاع الجوي في إيران أعلن في تصريح له أمس عن إرسال ونشر معدات صاروخية جديدة لتعزيز الدفاع الجوي غرب البلاد للرد على أي محاولة اعتداء لافتا إلى الجهوزية التامة ” للرد القاطع ” على أي محاولة عدوان.

سبأ [28/سبتمبر/2017]سبأ