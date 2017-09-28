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  عربي ودولي
حلف الأطلسي يقر بسقوط ضحايا مدنيين بغارة أمريكية على كابول
[28/سبتمبر/2017]
كابول - سبأ:
أقر حلف شمال الأطلسي بسقوط العديد من الضحايا المدنيين في كابول إثر غارة جوية أميركية تم تنفيذها ” ردا على هجوم شنه مسلحو طالبان على المطار الدولي” خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين في الحلف قولهم في بيان اليوم: “أدى خطأ في استخدام صاروخ إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين ” دون تحديد عدد الضحايا.

وكانت وسائل إعلام أفغانية أشارت إلى سقوط 20 صاروخا في محيط مطار كابول الدولي بعد ساعات على إعلان وصول الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس إلى كابول في أول زيارة للأخير من نوعها لم تكن معلنة.

وتسببت الغارات التي تشنها القوات الأمريكية بمقتل وإصابة آلاف الأفغان منذ غزوها لأفغانستان في حين لم تقم بتعويض الضحايا وعائلاتهم.

سبأ
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