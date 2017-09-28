محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أكثر من 118 مليون إيرادات صندوق النظافة بحجة خلال النصف الأول حجة - سبأ:

بلغ إجمالي إيرادات صندوق النظافة والتحسين بمحافظة حجة خلال النصف الأول من العام الجاري 118 مليوناً و704 آلاف ريال بزيادة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت ثلاثة ملايين و 305 آلاف ريال .



وأوضح المدير العام التنفيذي للصندوق محمد عبدالرحمن شرف لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ما تم توريده من إجمالي الإيرادات المحصلة لحساب الصندوق لدى البنك المركزي اليمني بلغ 82 مليوناً و841 ألف ريال ، مبيناً أن فارق مبالغ الإيرادات لا يزال عهدة لدى المتحصلين في كل من عبس , مدينة حجة و المحابشة .



وذكر أن إجمالي العجز في الإيرادات مقارنة بالربط المقرر بلغ سبعة ملايين و 599 ألف ريال , لافتاً إلى أن أسباب العجز تعود لانخفاض الإيرادات وتوقف أكثر من ثلاثة مصادر إيرادية رئيسية كانت إيراداتها تمثل ما نسبته 75 بالمائة من إجمالي إيرادات الصندوق بالإضافة إلى أسباب و صعوبات أخرى.



وأشار شرف إلى أن إجمالي نفقات الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 90 مليوناً و441 ألف ريال , مؤكداً أن الصندوق حرص على تقليص نفقاته بما يتلائم مع الإيرادات مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر مشاريع النظافة الضرورية بتلك التقليصات .



وتطرق إلى الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة نفسها و منها حملة نظافة شاملة بمدينة حجة استمرت عشرة أيام بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تكفلت بدفع أجور 306 عمال بمبلغ إجمالي ستة ملايين و 120 ألف ريال، وكذا حملة توعية حول كيفية الوقاية من الكوليرا وكلورة ألف و800 منزل عبر دعم قدمه الصندوق لمؤسسة شركاء في البناء والتنمية بالتنسيق مع هيئة الموارد المائية وحماية البيئة ومكتب الأشغال في المحافظة.



وفي مديرية عبس نفذ الصندوق حملة نظافة بالتعاون مع منظمة أوكسفام كما تم تنفيذ حملة بمديرية المحابشة استمرت شهر بالتنسيق مع منظمة كير العالمية التي تكفلت بدفع مرتبات العاملين في الحملة وتزويد القلابات والشيولات المستخدمة بمادة الديزل .





سبأ [28/سبتمبر/2017]سبأ