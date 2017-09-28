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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 11:49:28ص
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  محلي
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على المحافظات
[28/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية مخلفة أضراراً في الممتلكات العامة والخاصة .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من مديرية باقم شمال صعدة و غارتين على منطقة الغور بمديرية غمر .


وأكد المصدر إصابة مواطن من أبناء مديرية رازح بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .


وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في محافظة الجوف غارتين على مديرية المصلوب و مثلها على منطقتي التبة الحمراء و الخنجر في مديرية خب والشعف .


وذكر أن الطيران المعادي استهدف سيارة المواطن علي عبدالله احمد سجلان بمنطقة الزغن في مديرية صرواح بمحافظة مأرب ، وتسع غارات على منطقتي المزرق وفج حرض بمحافظة حجة .


ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان ست غارات على تبة رعد في نجران و 13 غارة على مدينة الربوعة في عسير .

سبأ
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