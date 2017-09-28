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استطلاع .. أكثرية الأميركيين يعتبرون ترامب غير أهل للرئاسة
[28/سبتمبر/2017]
واشنطن - سبأ:
أظهر استطلاع للرأي ان أكثرية الأميركيين يعتبرون ان الرئيس دونالد ترامب ليس أهلا للرئاسة فيما أبدى ثلثا الناخبين فقط رضاهم عن أدائه منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الاستطلاع الذي أجراه معهد كوينيباك ونشرت نتائجه أمس بين ان 56 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا ترامب ليس أهلا للرئاسة مقابل 42 بالمئة اعتبروا انه أهل لها.

بالمقابل فقد اعتبر 69 بالمئة من المستطلعين ان الرئيس ال45 للولايات المتحدة يجب أن يكف عن التغريد على تويتر مقابل 26 بالمئة فقط قالوا انهم راضون عن استخدامه المتواصل لموقع التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة إلى معدل الرضا على أداء الرئيس فقد بلغ 36 بالمئة فيما أظهر 51 بالمئة من الأميركيين شعورهم بالخجل لأن ترامب هو رئيسهم مقابل 27 بالمئة فقط قالوا انهم يفتخرون به رئيسا لهم.

وقال المدير المساعد لمعهد الاستطلاع في جامعة كوينيباك تيم ماليون في معرض تعليقه على نتائج هذه الدراسة انها أظهرت ان “ليس هناك من جانب إيجابي.. مضيفا .. انه في ظل مراوحة نسبة الرضا على أداء ترامب مكانها بين 30 و40 بالمئة وفي ظل الشكوك المحيطة بطباعه وقدرته على الحكم على الأمور فإن الرئيس دونالد ترامب يجب أن يواجه الحقيقة القاسية بأن غالبية الأميركيين يعتقدون ببساطة انه ليس أهلا لتولي المركز الأهم في البلاد”.

وكان استطلاع للرأي أجراه مركز بيو الأمريكي للأبحاث في أواخر يونيو الماضي أظهر تدهور شعبية الولايات المتحدة بشدة على مستوى العالم في عهد ترامب وأن الأغلبية الساحقة من المواطنين في بعض الدول لا يثقون على الإطلاق في قدرته على قيادة بلاده.

سبأ
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