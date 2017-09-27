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آخر تحديث: الخميس، 28 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:27:46ص
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رئيس الوزراء الياباني يحل مجلس النواب تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة
[28/سبتمبر/2017]
طوكيو - سبأ:
حلّ رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى اليوم مجلس النواب فى قرار يفتح الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية مبكرة سيتواجه فيها حزبه مع حزب حاكمة العاصمة طوكيو يوريكو كويكي.

وقد أعلن رئيس مجلس النواب تادامورى اوشيما خلال جلسة عامة للمجلس أنه بموجب المادة السابعة من الدستور تم حلّ مجلس النواب .

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات في غضون 40 يومًا على الأرجح يوم الأحد 22 أكتوبر القادم بحسب الصحافة .

وقد سبق لآبي أن دعا لانتخابات مبكرة في نهاية 2014 ويومها حقق فوزًا كبيرًا في استحقاق تحول الى استفتاء على سياسته للنهوض الاقتصادي.

وسيواجه الفائز في الانتخابات التشريعية المبكرة سلسلة تحديات على الخصوص الأزمة بشبه الجزيرة الكورية والنهوض بالاقتصاد الياباني.

سبأ
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