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  رياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة ينتصر بصعوبة على سبورتنج لشبونة
[28/سبتمبر/2017]
عواصم سبأ:
 تغلب فريق برشلونة الإسباني بصعوبه على حساب مضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالي بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس على ملعب "خوسيه ألفالادي"، بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز "البارسا" بهدف من نيران صديقة، بعدما أحرز سباستيان كواتس مدافع لشبونة في مرماه بالدقيقة 49، ليرتفع رصيد الفريق الكتالوني إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وتجمد رصيد لشبونة عند 3 نقاط بالمركز الثاني، وبفارق الأهداف أمام يوفنتوس الإيطالي الفائز على أولمبياكوس اليوناني المتذيل بهدفين دون مقابل.

بدوره، اكتفى باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في شباك ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، في المباراة التي أقيمت بملعب حديقة الأمراء، في المجموعة الثانية.

وسجل الأهداف الثلاثة داني ألفيس، وإدينسون كافاني، ونيما ردا سيلفا في الدقائق الثانية، و32، و63 على التوالي، ليتربع العملاق الباريسي على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين، خلفه البايرن برصيد 3 نقاط، متساويًا مع سيلتيك الاسكتلندي الذي هزم أندرلخت البلجيكي بثلاثية دون رد بملعبه في الجولة ذاتها.

وسحق مانشستر يونايتد الإنجليزي مضيفه سسكا موسكو الروسي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أرينا خيمكي"، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو "هدفان" في الدقيقتين الرابعة، و26 على التوالي، وأنتوني مارسيال بالدقيقة 18، وهنريك مخيتريان في الدقيقة 57، فيما جاء هدف سسكا الوحيد عن طريق البديل كونستانتين كوتشاييف بالدقيقة 90.

وانفرد مانشستر يونايتد بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد سسكا موسكو عند 3 نقاط في المركز الثالث، وبفارق الأهداف خلف بازل السويسري الذي اكتسح بنفيكا البرتغالي بخماسية دون مقابل، ليبقى الأخير بلا رصيد من النقاط في ذيل المجموعة.

وعاد تشيلسي الإنجليزي من ملعب "متروبوليتانو" بـ 3 نقاط ثمينة، إثر فوزه المثير على مضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدفين لواحد، في المجموعة الثالثة.

وافتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 40 من ركلة جزاء نفذها الفرنسي أنتوان جريزمان، وعادل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لتشيلسي بالدقيقة 60، ثم تمكن المهاجم البديل ميتشي باتشواي من إحراز هدف الفوز بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وواصل تشيلسي بهذه النتيجة تصدره للمجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن روما الإيطالي الذي تغلب على قرة باج الأذربيجاني بهدفين لهدف، فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وكان تشيلسي اكتسح قره باج بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، أما أتلتيكو فتعادل بدون أهداف مع مضيفه روما.

سبأ
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