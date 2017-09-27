[27/سبتمبر/2017]
الحديدة - سبأ :
ناقش محافظ الحديدة حسن احمد الهيج خلال لقائه اليوم رئيس البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالحديدة ديجو كمينو، سير أعمال وأنشطة البعثة بالمحافظة.
كما جرى استعراض جهود السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين وخاصة في المجال الصحي وما تقدمه من تسهيلات للبعثة الدولية للصليب الأحمر لتنفيذ أنشطتها وبرامجها الصحية.
وأكد المحافظ الهيج إستعداد السلطة المحلية التعاون وتقديم كافة التسهيلات للبعثة للتنفيذ برامجها وأنشطتها .
حضر اللقاء مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله.
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