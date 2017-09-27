محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة دعم خطة التدريب لكوادر هيئة حماية البيئة صنعاء - سبأ :

ناقش اجتماع بمقر مشروع الحفاظ على التنوع الحيوي في ال جي آي زد، ضم رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة الدكتور خالد عبد الله الثور ومدير المشروع مالك عبد العزيز، خطة التدريب التي ستنفذها الهيئة خلال الفترة القادمة بتمويل من المشروع.



وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير فرع المؤسسة الاقتصادية بسقطرى سامي شنيف ومدير وحدة التدريب والتأهيل المهندس عبدالسلام هائل ومدير وحدة التراث الثقافي والطبيعي في الهيئة أحمد السري، إلى المطبوعات التي أعدتها الهيئة الجاري تنقيحها لتسليمها للمشروع لطباعتها وإمكانية تمويل إصدار نشرة البيئة الشهرية وبصورة مستمرة.



كما تطرق الاجتماع إلى الفعاليات المزمع تنفيذها في إطار الاحتفال باليوم العربي للبيئة الذي يصادف 14 أكتوبر.



وناقش الاجتماع الجوانب المتعلقة بتنمية المحميات الطبيعية وإشراك المجتمع المحلي وتنمية قدراته بما يسهم في الحفاظ على عليها، وكذا توثيق التراث الزراعي والمواقيت كونها جزء من الحفاظ على الموروث الطبيعي.



وأوضح مدير المشروع المهندس مالك عبد العزيز أن الـ جي آي زد سيعمل على تقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطة الهيئة.



بدوره أكد رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة على ضرورة إشراك أبناء محافظة أرخبيل سقطرى في برامج التوعية والتدريب.

سبـأ [27/سبتمبر/2017]سبـأ