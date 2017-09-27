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كسر زحفين للجيش السعودي وتدمير مدرعتين بنجران
[27/سبتمبر/2017]
نجران - سبأ :

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم لزحفين للجيش السعودي ومرتزقته في نجران وتدمير مدرعتين تابعة لهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفين للجيش السعودي ومرتزقته باتجاه موقع الشرفة والتبة الحمراء ومصرع عدد كبير منهم خلال المواجهات.

وأكد المصدر تدمير مدرعة سعودية نوع همر بصاروخ موجه قبالة الجبل الأحمر، وآلية أخرى تقل جنود سعوديين بعبوة ناسفة.

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللحان الشعبية استهدفت التبة الرملية قبالة منفذ الخضراء، فيما لقي أحد المرتزقة مصرعه في رشاحه قبالة المنفذ بنيران الجيش واللجان الشعبية.

وشن طيران العدوان السعودي ست غارات على تبة رعد بنجران وتمشيط بطيران الأباتشي.

سبـأ
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