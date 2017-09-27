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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:02:17م
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رئيس الوزراء يهنئ المستشارة الألمانية ميركل بفوزها في الانتخابات التشريعية
[27/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، بفوزها في الانتخابات التشريعية واستمرارها بمنصبها لفترة رابعة.

وأعرب رئيس الوزراء في برقية التهنئة عن تهانيه الحارة للمستشارة ميركل بفوزها العريض بالانتخابات الذي جسد مدى ثقة الشعب الألماني الصديق بقيادتها الصائبة وببرامجها.

واعتبر الدكتور بن حبتور، فوز المستشارة بفترة رابعة لقيادة المانيا، تأكيد على نجاح سياستها الداخلية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وفي الوقت ذاته تقديرا لسياستها الخارجية المتزنة والملتزمة بالحكمة وبقيادتها أوروبا موحدة قوية.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى اضطلاع المانيا، انطلاقا من موقعها المحوري في الاتحاد الأوروبي ومكانتها الدولية، بدور إيجابي في إيقاف العدوان السعودي ورفع الحصار عن الشعب اليمني المستمرين منذ اكثر من سنتين ونصف، وإنهاء الوضع المأساوي والكارثي الذي يعد الأسوأ على المستوى الدولي.

وجدد التأكيد أن حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي الأعلى كانا وسيظلان مع أي جهود صادقة من شأنها تحقيق السلام العادل الذي يحفظ لليمن وشعبه كرامته وعزته واستقلاله.

سبـأ
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