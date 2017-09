Anéantissement de trois appareils militaires des mercenaires de l'agression à Taïz [27/سبتمبر/2017]



TAIZ, 27 Sept. (SABA) - L'armée et les comités populaires ont anéanti aujourd'hui trois mécanismes militaires de mercenaires de l'agression saoudo-US au district de Mozaa à Taiz.





Une source militaire a confirmé à (SABA) le ciblage d'un mécanisme militaire par un missile téléguidé au district de Hameli au district de Mozaa.



La source a ajouté que l'armée et les comités populaires ont anéanti deux appareils militaires des mercenaires lors d'une opération qualificative contre les sites des mercenaires, la mort et blessure d'un certain nombre de mercenaire lors de cette opération.



Saba