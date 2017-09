Six raids aériens de l'agression contre Hajjah [27/سبتمبر/2017]









HAJJAH, 27 Sept. (SABA) - Les avions de guerre de la coalition saoudo-US ont lâché mardi six raids aériens contre la province de Hajjah.



Une source locale a rapporté à (SABA) que les avions de combat de la coalition d'agression saoudo-US ont visé par six raids la région d'al-Mazraq et Faj Harad.











